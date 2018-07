¿Es el amor de tu vida? Hazte estas 3 preguntas de Barack Obama para saberlo

Existen matrimonios que realmente se convierten en un ejemplo a seguir y ese es el caso de Barack y Michelle Obama. Ellos tienen 25 años juntos y no cabe duda que su amor es el más sólido que puede existir. Pero esto no se consigue de la noche a la mañana, sino, se tiene que trabajar arduamente para que la relación llegue a ser la más perfecta.

Barack Obama es un ‘gurú’ del amor, ya que nos dejó tres sabias preguntas que todas las mujeres nos debemos hacer para saber si realmente la persona que está a tu lado es tu pareja ideal.

Dan Pfeiffer, quien se desempeñó como director de comunicaciones de Barack Obama, escribió el libro Yes We (Still) Can, y asegura que el exmandatario compartió algunos consejos de amor con él.

Durante el último día de trabajo en la Casa Blanca, Dan le comentó a Obama que se iría a vivir con su novia.

“Así que se van a vivir juntos. Es la elegida, ¿eh?”, fue lo que el exmandatario le preguntó y él contestó que sí, entonces Obama decidió darle un consejo matrimonial que siempre le ofrece a todas las parejas que están a punto de dar el siguiente paso y además le hizo tres preguntas que todas las personas se tendrían que hacer antes de casarse.

1. ¿Tu pareja te resulta interesante?

Esto es esencial porque es la persona con la que compartirás todos los días de tu vida y siempre lo tendrás a tu lado, su opinión será de mucha importancia para todas las decisiones que tomes.

2. ¿Te hace reír?

Luego de hacerle esta pregunta que siempre debe ser un “Sí”, Obama entró al tema de los hijos.

3. “No sé si quieres tener hijos, pero si es el caso, ¿Crees que ella/él será buena madre/padre?

“La vida es larga y estas son las cosas que importan a largo plazo”, agregó Obama.

Para su fortuna, Dan Pfeiffer respondió que sí a las tres sabias preguntas para saber si su pareja era la elegida, así que Obama le respondió: “Entonces es la elegida. Estás de suerte”.

Pfeiffer y su novia se casaron en octubre del 2016 y fue una de las cuatro parejas que se conocieron trabajando con Obama.

“Obama se sintió siempre muy orgulloso de las relaciones que surgieron durante sus campañas y su mandato”, aseguró Dan Pfeiffer.

No cabe duda que Barack Obama es un gran gurú del amor, ya que él y Michelle Obama han cumplido 25 años de matrimonio en octubre del 2017, así que los consejos que le dio a su extrabajador son sumamente acertados.

Si estás a punto de dar el siguiente paso en tu relación, entonces hazte sí o si estas tres sabias preguntas y sé feliz junto al amor de tu vida.