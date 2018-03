7 consejos para volver a tener citas después de una infidelidad

Una infidelidad es la manera más dolorosa en la que te pueden romper el corazón. Y es que significa que esa persona que tanto amas o habías amado ha traicionado tu confianza. Por tal motivo, muchas mujeres creen que para superar esa situación lo mejor es no regresar con su pareja.

Sin embargo, a pesar de ello, lograr que vuelvas a creer en el amor será difícil y lo más probable es que existan momentos en los que dirás que no quieres enamorarte nunca más, aunque sabes que eso es imposible.

Por eso y para ayudarte al momento en el que seas flechada por Cupido, a continuación, te damos cinco recomendaciones para volver a tener citas después de una infidelidad:

Disfruta y no permitas que el pasado se interponga. (Foto: IStock)

1.- No todas las personas son iguales.

2.- El dolor te enseña a ser más fuerte.

3.- No tengas miedo de intentarlo, mejor piensa lo que ocurrirá al no hacerlo.

4.- Tal vez ese chico es tu alma gemela.

5.- Cuando salgan, no te muestres desconfiada.

6.- No le cuentes en la primera cita sobre esa experiencia.

7.- Vive el momento y no dejes que el pasado te atormente.