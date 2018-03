6 signos de que tu relación debió terminar hace tiempo

Tomar la decisión de terminar no es sencillo, y más cuando obviamos cientos de señales.(Foto: Getty Images)

Las cosas ya no son como antes y hay algo dentro de ti que se cuestiona si tu relación debe continuar. No solo se trata de la rutina o que dejaron de ir a su lugar favorito, simplemente esta situación no da para más.

A continuación, te presentamos algunas señales que te harán tomar una decisión:

1. La relación te cambia para mal

Tener una pareja nos transforma de muchas maneras, pero hay ciertas actitudes que nos pone en alerta cuando nuestra familia y amigos más cercanos no nos reconocen. Esto tiene que ser suficiente para llamar tu atención y recapacitar.

2. Las discusiones no llegan a ninguna parte

Es muy probable que tu novio y tú se hayan convertido en esas personas que no dejan de pelear. Las discusiones parecen no llegar a una conclusión, y las necesidades de ambos no están siendo atendidas. Lo mejor que puedes hacer es dar por terminada la relación.

3. Te sientes incómoda

Una señal clara de que la relación no da para más es que no puedes ser tú misma. Esto quiere decir que las cosas no están marchando bien.

4. Es inútil tener una conversación

Antes era más fácil decir lo que sentías, pero ya no es así. Y muchas veces te pones a la defensiva y permaneces en ese estado casi todo el tiempo.

5. Cada uno está por su lado

Cuando la pareja deja de tener objetivos en común y solo vela por sus propios intereses, sin importarles los del otro, es momento de ponerle atención, ya que se está dando una relación tóxica.

6. Es física

Si ya no hablan de las cosas que quieren hacer juntos a futuro y solo se limitan a tener intimidad, entonces es momento de reconsiderar si deben seguir juntos.