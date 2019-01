6 claves para encontrar pareja este 2019

Si en el 2018, el amor no te sonrío y ya estabas empezando a creer que en el mundo no existe nadie para ti, déjame decirte que es mejor que quites esa idea de tu cabeza porque el 2019 puede ser una buena oportunidad para encontrar a tu ‘media naranja’.

Si bien, para Marco Chinga Flores, especialista del instituto de psicología integral Riqchariy (IPIR), no hay hechizo ni fórmula exacta para conseguir pareja, existen algunos aspectos que al tenerlos en cuenta puedes hacer que tu suerte cambie.

1. Recuerda que cada persona tiene su propia historia, relaciones familiares y amistades que debes respetar. Todos poseen un pasado y necesitas tener presente eso.

Con estas claves tu suerte en el amor puede cambiar. (Foto: Pixabay)

2. A veces, cometemos el error de buscar a alguien que solucione nuestros problemas (soledad, infelicidad o caprichos). ¡Evítalo!

3. Tu pareja no cubrirá lo que tus padres no te dieron (cosas materiales o afecto). Así que no busques una relación que haga eso, porque las cosas no acabarán bien.

4. Tu nueva relación no será igual que la anterior, libérate de esos fantasmas y no permitas que arruinen tu historia de amor.

5. Ninguna persona tiene los mismos gustos que otra. La idea es hallar a alguien que tenga cosas diferentes y también algunas en común.

6. Cuando lo encuentres disfruta cada minuto junto a él y no te preocupes mucho el mañana.