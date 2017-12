5 típicas peleas que todas las parejas vivimos en algún momento

Si hay algo que ocasiona que muchas veces pienses que tu relación de pareja está atravesando una crisis o que es mejor separarse, son las constantes peleas. Si bien todas las mujeres anhelamos ser completamente felices, esos problemas siempre van a aparecer, y es que nunca todo será ‘color de rosa’.

Si es que has llegado a tu límite y estás a punto de tomar una radical decisión, es vital que tengas en cuenta que todo se arregla conversando y echarle más leña al fuego no será una solución.

Todo problema siempre tendrá una vía para arreglarse y eso también se logra con la comunicación. Conversen, escúchense y recién ahí tomen una decisión si es que ya nada tiene arreglo y se están lastimando.

Pero, recuerda que todas las parejas siempre van a tener peleas y en esta nota te presentamos 5 típicas discusiones que la mayoría hemos vivido en algún momento.

1. Por prioridades financieras diferentes

Tener diferentes ideas con respecto al dinero es completamente normal, pero es importante hablar sobre el tema en pareja. De seguro tú quieres viajar al Caribe y quedarte en un hotel cinco estrellas mientras él prefiere un lugar más cercano y menos costoso. También hay casos en que tú quieres mudarte a un departamento de estreno pero él necesita guardar dinero para sus estudios o seguir pagando un préstamo.

Es importante entender por qué tu pareja quiere hacer tal o cual cosa y saber que las decisiones que tomen tienen que beneficiar a los dos.

2. Por tener líbidos diferentes

Puede pasar que tú quieras tener más intimidad y él llegue a casa cansado o te pida que sea otro día. ¡No te preocupes, a todas les pasa!. Si bien el sexo es importante en una relación, nunca debe ser motivo para que discutan. Encuentren la forma de ceder para evitar resentimiento y que su felicidad se dañe.

3. Por sus diferentes horarios

Tú tienes los fines de semana libres para estar en casa o salir de fiesta, mientras que él debe trabajar sábado y domingo o viceversa. La mayoría de las parejas tienen discrepancias con respecto al tiempo que quieren pasar juntos o por separado.

Tengan en claro que es importante compartir momentos y encontrar la manera de mantenerse conectados.

4. Porque no piensan igual

A quién no le ha pasado que quiere ir a comer pizza mientras que su novio prefiere un pollo a la brasa. Pues a todas. Pensar diferente o tener gustos distintos es normal así como tener que pelear por eso. Esto no solo aplica a los temas de salidas sino también al día a día. Para ti puede ser normal no ser tan detallista con él mientras tu novio espera que al menos lo sorprendas con un chocolate a la semana.

5. Porque las redes sociales son la cuna de los celos

Si bien la mayoría tiene una cuenta en redes sociales donde acostumbra subir selfies o videos, es también un arma de doble filo si es que no se tienen las cosas claras. Para uno puede ser normal recibir decenas de likes, incluso de amigos del sexo opuesto, mientras que para el otro esa va a ser la razón para que su inseguridad aflore y terminen discutiendo.

Cada uno es libre de compartir en sus perfiles lo que sienta que es mejor, sin tener que verse presionado o sentir temor de que eso desencadenará una pelea.