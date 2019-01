5 señales de que tu pareja y tú necesitan espacio

No cabe duda de que cuando inicias una relación con alguien, tu vida sufre cambios y a veces tus rutinas deben ser modificadas para pasar más tiempo con tu pareja. Y es que disfrutar de momentos juntos es uno de los secretos para mantener la llama encendida entre ustedes.

Lamentablemente, a veces, bajo esa premisa podemos cometer algunos errores que provocarán que tu chico y tú se sientan sofocados y hasta lleguen a pensar que necesitan un poco de ‘espacio’.

¿Cómo saber que eso está ocurriendo? Sencillo, solamente debes prestar atención a las siguientes señales.

1. Tus responsabilidades están en segundo plano

Si tu pareja necesita de tu ayuda, simplemente corres en su auxilio. De hecho, han existido ocasiones en las que dejaste de lado asuntos laborales.

2. No te gusta salir sin él

No importa si solamente vas a ir a comprar artículos simples, igual sientes la necesidad de hacerlo con su compañía y si no puede el día que quieres optas por no ir.

3. Ya no hablas con tus amigas

Salir de noche o simplemente conversar un poco con tus BFF son asuntos que han quedado en el pasado, ya que tu tiempo se lo dedicas solamente a tu pareja. Él se encuentra en la misma situación.

4. Todas tus decisiones las consultas con él

Por ejemplo no puedes comprarte un par de aretes sin su opinión, ya que sientes que es necesaria.

5. Te sientes sofocada

Esto debido a que no puedes tienes espacio para actividades que te gustaría hacer sola o con amigas.