5 señales que indican que tu primera cita puede ser un fracaso

Desde hace algunas semanas pasas tus momentos libres conversando con un chico que te tiene en las nubes, así que cuando te dijo para salir no dudaste en responder de manera afirmativa.

Ahora, te encuentras alistándote y esperando que llegue a recogerte, porque ese fue el acuerdo. Sin embargo, ya pasaron 15 minutos de la hora que quedaron y todavía no se aparece, situación que te hace pensar que decir que sí no fue la mejor idea y que tal vez esta salida no acabe nada bien, pero ¿cómo saber eso? Presta atención a las siguientes señales y lo descubrirás:

1.- Llegó tarde

Una persona impuntual no suele dar buena impresión, especialmente si es la primera vez que salen juntos.

2.- No saben de qué hablar

Llegan al restaurante, hacen su pedido y mientras esperan que lo traigan solamente se miran y el ambiente se siente cargado porque la verdad es que no saben qué conversar.

3.- Mira su celular cada 5 minutos

Mientras comes es imposible no ver cómo saca su móvil y se queda observándolo, situación que te pone incómoda y te hace querer estar en casa.

4.- Menciona a su ex

Llegaron al lugar acordado y lo primero que te dijo fue que este era el restaurante favorito de su ex, algo que te hizo desear que la tierra te trague en ese instante.

5.- Ninguno habla sobre una próxima cita

Cuando ya estaban por retirarse no mencionaron nada sobre volverse a ver, algo que agradeces porque lo cierto es que no querías.