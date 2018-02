5 señales de que la ex de tu pareja está obsesionada contigo

Al parecer la ex de tu pareja no lo supera y se está obsesionando contigo. (Foto: IStock)

Iniciaste una relación con alguien y, aunque al principio todo era felicidad, existe una persona que al parecer no está muy contenta con esa noticia y es su ex, quien desde el momento que se enteró de que salían no ha parado de averiguar sobre ti a través de todos los medios posibles.

De hecho, parece que tuviera una obsesión contigo y si no me crees, a continuación, te comparto algunas señales de que la delatan.

1.- Frecuenta tus lugares favoritos

Vive a kilómetros de tu casa, pero el otro día la viste comprando en la heladería de tu vecindario, definitivamente un poco extraño.

2.- Te agregó a sus redes sociales

De un momento a otro, empezaste a recibir invitaciones de amistad de personas totalmente desconocidas, de hecho parecen perfiles falsos.

3.- Publica canciones con mensajes curiosos

Te ha dado curiosidad y decidiste unirte al juego de “stalkearse” y encontraste que las cosas que coloca en su muro están relacionadas con la situación actual.

4.- Empezó a seguir tu estilo de vestir

Rosado, morado y celestes son algunos de los colore que no faltan en tu armario y desde hace unas semanas, tampoco en el de la ex de tu chico.

5.- Busca contactarse con tus amigos

No aceptaste sus invitaciones en redes sociales, entonces ha optado por agregar a tus amigos.