5 señales de que el chico que te gusta es un 'patán'

Conocer al príncipe de tus sueños es un camino difícil, especialmente porque antes de encontrarlo es probable que te cruces con muchos chicos malos que te romperán el corazón y te harán derramar muchas lágrimas. Con esto no me refiero a esos hombres tipo James Dean o para las más jóvenes Harry Styles, si no a aquellos que adoran salir con muchas mujeres al mismo tiempo.

Para ayudarte a evitar ese sufrimiento, te brindamos algunos consejos para que puedas detectarlos.

1.- no te contesta los mensajes

Es usual que cuando salimos con alguien le enviemos mensajes para saber cómo está y cosas así, pero con estos chicos esperar una respuesta es cuestión de horas.

2.- suele dejarte en visto

Cuando le mandas un inbox no te contesta y cuando se ven y le preguntas que ocurrió te inventa miles de excusas.

3.- cancela sus planes en último minuto

Quedaron en salir, faltan pocas horas para su encuentro cuando recibes una llamada de su parte para escuchar que no puede ir.

4.- no quiere que conozcas a sus amigos

Cada vez que te comenta que se acerca el cumpleaños de alguno de sus amigos y le dices que quieres acompañarlo te dice que te aburrirás o si lo invitas a una reunión con los tuyos, te responde que ya tiene un compromiso y demás.

5.- evita ir a lugares concurridos

Si cada vez que salen prefiere ir a un restaurante muy alejado o algún parque oculto, lo más probable es que lo haga porque no quiere cruzarse con algún conocido.