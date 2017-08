5 señales poco románticas que indican que está enamorado de ti

¿Sientes que tu pareja no es lo suficientemente romántica? Algunas acciones indican que está perdidamente enamorado de ti.

Por ello, presta atención a su comportamiento y si notas estas señales puedes sentirte más tranquila, porque tu pareja se siente bien y feliz a tu lado.

1. Pueden comer lo que quieran sin aparentar

No tiene problemas en disfrutar de vez en cuando de una hamburguesa, ya que no representa ningún problema y no tiene motivo para avergonzarse.

2. Son conscientes de las manías del otro

Otra de las señales, es aceptar las manías del otro y hasta las disfrutan sin juzgarse.

3. Pueden hablar de cualquier cosa

Te puede hablar temas “delicados” como religión o política , hasta las cosas más absurdas y desagradables.

4. Disfrutan los silencios sin incomodarse

No les incomoda quedarse callados, no consideran que los pone en aprietos, todo lo contrario, se sienten a gusto sin tener que decir nada.

5. Disfrutan de su propio espacio

Tienen su propio espacio y entienden que el otro necesita muchas veces un respiro.