5 'malos' hábitos que pueden acabar con tu relación

Algunas personas creen que para que una relación termine, una de las personas debe dejar de amar a la otra. Sin embargo, eso no es cierto, las actitudes que tenemos con nuestra pareja y no me refiero a tratarlo mal, sino por ejemplo esperar a que el tiempo arregle las cosas luego de una discusión en lugar de conversar inmediatamente, es algo que con los meses puede pasarnos factura.

Para ayudarte a evitar eso, a continuación, te contamos 5 hábitos que muchas mujeres realizamos y que pueden acabar con nuestra historia de amor.

1.- Resaltar siempre sus errores

Imagina que es una fecha especial y tu chico decide cocinar tallarines y estos le salen al dente, a pesar de que ya le has dicho cómo debe prepararlos. Evita decirle ya te expliqué y mejor dedícate a apreciar el gesto.

2.- No discutir

Si eres de las personas que piensa que no todas las peleas merecen una conversación, estás muy equivocada. En realidad, siempre se necesita una pequeña charla.

3.- No arreglar las cosas en el momento

El problema ha sido tan fuerte que prefieres que pasen algunos días para hablar. ¡No hagas eso! Tal vez al inicio funcione esa táctica, pero luego no será igual.

4.- Compararlo con los enamorados de tus amigas

Cada hombre es diferente y especial, no tienes porque decirle que el chico de tu BFF siempre le regala flores o algo similar, esos comentarios crearán incomodidades. Recuerda que así lo conociste y aprecia sus cualidades.

5.- Ser impuntual

Aunque no lo creas este es uno de los peores hábitos, porque tal vez tu pareja tuvo que cambiar algunas reuniones solamente para verte y tú te apareces una hora después. ¡Colócate en su lugar!