5 formas de actuar cuando tu pareja te deja 'en visto'

Una de las cosas más molestas es que nos dejen ‘en visto’ en WhatsApp o no te respondan en Facebook , sobre todo si es nuestra pareja . Y es que, si mandas un mensaje, lo más común es que esperes una respuesta por parte de esa persona.

Cuando se trata de alguien con quien estás involucrada sentimentalmente, es más probable que reacciones de forma molesta. Por ello, para que no te suceda toma nota de lo que debes hacer cuando tu pareja te deja ‘en visto’:

1. No asumas lo peor

Aunque sea muy molesto que tu pareja te deje ‘en visto’, sin embargo es mejor esperar a conocer la razón del por qué no hubo respuesta, antes de reclamar y hacer drama.

2. Enfócate en tus actividades

Es mejor no darle vuelta al asunto, ni revises tu celular a cada momento para ver cual fue su última conexión. Es mejor que te concentres en tus actividades que son de igual de importantes.

3.No envíes más mensajes inmediatamente

A no ser de que se trata de una situación de emergencia, no continúes enviando mensajes desesperadamente al WhatsApp. No te demuestras insegura o que estás enojada, es mejor que evites este tipo de conductas que no te llevarán a nada bueno.

4. No lo tomes personal

No consideres que la situación se trata de ti, es probable que esté realmente ocupado o sea distraído. Es mejor hablar con tu pareja para decirle que te molesta este tipo de comportamiento.

5. Dale el mismo trato

Si esta situación sucede frecuentemente, puedes darle un pequeña lección haciendo lo mismo una o dos veces. Pero tienes que tener claro que no se trata de una venganza, sino de algo que harás para que se dé cuenta lo mucho que te molesta.