5 diferencias entre un hombre que quiere algo serio y alguien que no

Empezar una relación con alguien es una decisión que no puede ser tomada a la ligera, porque, aunque existen hombres buenos, en el mundo también hay aquellos que no suelen ser sinceros con sus intenciones y que al final solamente causarán que tu corazón acabe ‘partido en miles de pedazos’.

Felizmente, para descubrir si el chico que te pretende tienes buenos sentimientos o no solamente necesitas prestar atención a su comportamiento y otras señales que te compartimos líneas debajo. Si el quiere algo serio guíate por las frases que dicen primer caso y si no es así las del segundo caso te ayudarán.

1.- Primera cita

Primer caso

Te dará tu espacio y no será insistente al intentar besarte o cogerte de la mano. De hecho, algunos chicos esperan que sean pareja para hacerlo.

Segundo caso

Te besará en su primera oportunidad y en caso las cosas se pongan ardientes, lo más probable es que te invite a su casa o te diga para ir a un lugar más privado.

Así podrás darle tu corazón a la persona correcta. (Foto: IStock)

2.- Cuando se encuentran con alguien

Primer caso

Si se cruza con amigos, no tiene miedo de presentarte porque sabe que entre ustedes las cosas son serias.

Segundo caso

Trata de no caminar por lugares concurridos porque le da miedo que los vea alguien, ya que no eres la única con la que sale.

3.- Te dice te quiero

Primer caso

Tal vez espere meses para hacerlo y no porque no lo sienta, sino que no quiere que pienses que las cosas van muy rápido.

Segundo caso

Es muy probable que ocurra cuando tengan pocas semanas saliendo, porque siente que de esa manera podrá obtener lo que en verdad busca.

4.- Quiere complacerte

Primer caso

Cuando van al cine o salen a comer suele preguntarte qué prefieres, porque siempre pone tus gustos antes de las suyos.

Segundo caso

Si lo que propones es de su agrado lo harán o de lo contrario será como él desea.

5.- Cuando lo llamas

Primer caso

Te contesta con voz normal y si alguien en el trabajo, casa o universidad lo molesta solamente se ríe.

Segundo caso

Suele responderte con monosílabos y habla mayormente en voz baja. La razón puede ser que no eres la única y en ese momento se encuentra con otra.