5 cosas que solo haces cuando estás enamorada

Uno de los momentos más maravillosos del mundo, es enamorarse y ser correspondida por tu pareja . A continuación, te contamos 5 cosas que haces cuando estás súper enamorada. ¿Cuál de todas experimentas?

1. Todo te parece bonito

Cuando estás enamorada liberas dopamina(hormona de la felicidad y del placer), y hace que todo te parezca bonito, tu corazón late más rápido y tu mejillas se sonrojan, todo gracias a los químicos que se mezclan con tus hormonas y delatan que estás enamorada.

2.Siempre sonríes

No lo puedes negar. Sonríes por todo y en especial cuando te escribe por WhatsApp, te habla por teléfono o te visita.

3. Te arreglas más

Cada vez que lo verás, demoras de horas en arreglarte, en escoger el outfit perfecto, el maquillaje más adecuado y hasta más mínimo detalle. Y es que siempre quieres lucir esplendorosa.

4. Haces cosas tontas

Haces pegar letreritos en su auto, prepararle postres, expresarle tu amor por redes sociales y más cosas que, de no estar enamoradísima, no harías. ¿A poco no?

5. Él ocupa tu mente casi todo el día

Amaneces pensando en él, te acuestas pensando en él y para terminar, sueñas con tu amor.