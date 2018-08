5 cosas que no debes publicar en tus redes sociales si terminaste una relación

No todas las relaciones duran por siempre y en el tiempo de las redes sociales es usual que cuando una llega a su fin, lo primero que se realice sea eliminar las fotos de esa historia de amor que ya no existe.

Bueno, hacer eso puede ser una decisión madura, pero un ‘corazón roto’, a veces, también ocasiona que tentadas por demostrarle al mundo que esa persona no nos importa realicemos en Facebook o Instagram publicaciones un poco inoportunas.

Probablemente al leer la última línea del párrafo anterior pensarás que no et interesa porque ese chico dejó tu corazón hecho pedazos. Bueno, lo cierto es que esa es la mejor manera de demostrar que de verdad la situación no te afecta.

Así que líneas debajo te contamos cuáles son las publicaciones que no debes hacer:

1. Canciones con indirectas

Es difícil y muchas mujeres en algún momento lo hemos hecho, pero recuerda que el dolor se lleva por dentro.

2. Frases aclarando que ahora eres feliz

¿Acaso no te gustaba estar con él? Decir que ahora no hay nada que te haga sonreír más que estar soltera puede malinterpretarse. ¡Ten cuidado!

3. Fotos en fiestas

Bailar y divertirte con tus amigas es la mejor medicina para curar un corazón roto, pero no necesitas compartir las imágenes de cada salida. Algo sutil es suficiente.

4. Hablar mal de tu ex

Las cosas no acabaron bien entre ustedes, pero eso no debe ser motivo para realizar publicaciones diciendo lo mala persona que es.

5. Publicaciones de tus planes

Escribir en tus redes sociales cosas como: “aquí en el cine”, “de compras con mi mamá”, entre otras pueden dar a entender que quieres llamar la atención de tu ex. ¡Cuidado!