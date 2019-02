5 cosas que debes tener en cuenta al iniciar un negocio con tu pareja

Trabajar en una oficina u otro tipo de empleos que cuente con un horario no permite a las personas pasar mucho tiempo con su familia o pareja, por lo que emprender un negocio suele ser una buena alternativa para cambiar eso.

Y es que permitirá tener más tiempo para disfrutar momento junto a esos seres especiales y no solamente en tus días libres o después de la jornada laborar. Por ello, empezar un negocio con tu enamorado no es tan mala idea.

Asimismo, eso puede llegar a ser muy divertido e interesante para el crecimiento personal y profesional de ambos, aunque se debe tener en cuenta algunos aspectos para no afectar tu romance. Para ayudarte, Eduardo Airaldi, Growth director, WeWork Perú brinda cinco recomendaciones.

1. Conversen sobre lo que opinan respecto al dinero

Es probable que cada uno tenga pensamientos diferentes sobre el tema, pero debe tener en claro que la proyección, el crecimiento y las ganancias no pueden ser una de ellas.

2. Conviértanse cómplices

Ambos son seres humanos, por lo que es probable que se equivoquen. La clave para que eso no cause conflictos es no sacar a flote a cada instante ese error y por el contrario juntos trabajen en corregir el problema.

3. Reconozcan sus fortalezas

Así podrán dividir las responsabilidades de acuerdo con las áreas en las que cada uno se sienta más cómodo. De esta forma evitarán que se presenten problemas de ego, capacidad o frustración.

4. No se critiquen, oriéntense

Puede ocurrir que cometas el error de criticar a tu pareja cuando tiene actitudes que pueden ir en contra de los intereses del proyecto. Evita hacer eso y si sucede la situación, lo ideal es tratar de ayudar a orientarlo. Recuerda que no es perfecto.

5. Reconozcan sus logros y los del otro:

A todos nos gusta un poco de motivación y mejor si viene de alguien a la que queremos mucho. Por ejemplo, si lograron algún objetivo por el que trabajaron mucho pueden organizar una cena para celebrar, además que así aprovecharán para mantener vivo su romance.