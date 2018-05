5 consejos para superar la inseguridad en una relación

No permitas que tus inseguridades afecten tu relación. (Foto: IStock)

Empezaste una relación con alguien al que toda tu familia y amigos adoran, pero eso no significa que no tengas dudas sobre si esa persona es tu alma gemela. Y es que tus experiencias amorosas no son las mejores, de hecho, te han ‘roto el corazón’ tantas veces que enamorarte de este chico fue prácticamente un milagro.

Tal vez por ese motivo es que sientes que es imposible no tener inseguridades respecto a su romance. Para ayudarte a que alejes esos pensamientos de tu mente, líneas abajo te brindamos algunas recomendaciones:

1.- No hagas comparaciones

Es común que las personas que han tenido malas experiencias amorosas encuentren similitudes entre su relación presente y las pasadas. Evita hacer eso porque solamente va a causar que no disfrutes los momentos con tu pareja.

2.- Recuerda que te ama

Cada vez que te pregunta ¿cómo estás? y te dice buenas noches antes de dormir te está demostrando que te quiere, así que no dudes.

3.- Habla con tu pareja

No tengas miedo y cuéntale lo que te ocurre, para que juntos puedan solucionar ese problema. Créeme, sabrá entenderte.

4.- Evita imaginar cosas

Si llega tarde a una cita y te dice que se demoró porque tenía pendientes en el trabajo, no sientas que te está mintiendo. Él no tiene por qué hacerlo, recuerda que no todas las personas son iguales.

5.- Ignora algunos comentarios

Ten cuidado a qué amigas le cuentas tus inseguridades, porque cada una dará su opinión basándose en su experiencia y eso puede confundirte más.