5 consejos claves para triunfar en una primera cita

Ya sea una cita a ciegas, un compañero de trabajo o un amigo que se convierte en alguien especial, las claves a seguir en una primera cita siempre van a ser las mismas. ¡Toma y conquista!

1. No te maquilles demasiado

Si llevas tres kilos de maquillaje y eliges un labial que deja marca, no es una buena opción para encontrarte con el chico que te gusta. Siempre es mejor optar por un maquillaje natural y utilizar máscara de pestañas, no necesitas más para deslumbrar.

2. Elige tú el sitio

Si tienes la opción hacerlo, elige. ¿Cuánto tiempo te has quedado como una tonta mirando la carta porque no sabes qué pedir? Es mejor siempre ir a lo seguro y así te sentirás más cómoda. Y lo mejor de todo es que podrás asesorar a tu acompañante.

3. Sé natural

Seguro que tiene muchas cosas que contar, pero lo mejor es que los temas salgan solos. Por norma general, a los hombres les encanta llevar la iniciativa, y querrán hacerse los interesantes.

4. Ponte ropa con la que te sientes segura de ti misma

La mejor opción es elegir una prenda con la que te sientas cómoda y te haga sentir guapa. No tiene por qué ponerte esas sandalias de tacón con las que no puedes andar, solo para verte más alta. Un vestido sencillo o una camisa favorita y unos jeans son el complemento perfecto. Recuerda una regla básica para armar un look: menos siempre es más.

5. Déjate llevar

Lo mejor es no tener expectativas. Quizás no estés segura de la cita y pienses que algo puede salir mal. Por ello, para evitar decepciones, es mejor que te concentres en solo disfrutar del momento.