5 consejos para afrontar problemas de pareja

No permitas que las discusiones causen el fin de tu relación. (Foto: IStock)

Si bien al inicio de cualquier relación los problemas no existen con el paso del tiempo y conforme la pareja se conoce más eso suele cambiar. Y es que estas diferencias que antes pasaban desapercibidas ahora se ven con más claridad.

Es en ese momento cuando las cosas se complican y hasta existen instantes en los que los involucrados comienzan a pensar que tal vez su historia de amor está llegando a su fin. Sin embargo, eso no tiene que suceder y evitarlo es más fácil de lo crees.

La psicóloga Karen Sanchez, de Psicocentro Fuentes Carranza, brinda algunas recomendaciones para que mujeres y hombres puedan sobrellevar los problemas que se presenten:

1.- Filtra tus palabras

Evita dejarte llevar por la situación y decir cosas que pueden provocar que la otra persona reaccione de manera inadecuada.

2.- Identifica el problema

Decir lo que te causa malestar hará que tu pareja cambie esa actitud y así las cosas mejoren entre ustedes.

3.- No pienses por los dos

Tu chico y tú no piensan igual, y eso debes tener muy en claro. Así que no te olvides hacerlo partícipe cuando busques soluciones.

4.- Reconoce tus límites

Aceptar que existen situaciones que no puedes sobrellevar es una manera de resolver el problema.

5.- Evita los extremos

Cuando estén discutiendo no digas frases como “siempre quieres tener la razón” o “nunca me escuchas” porque solamente producirás que no lleguen a un acuerdo.