5 actitudes que pueden hacer que tu pareja pierda el interés

Si bien es cierto que el amor es la base de una relación, no es lo único que la mantendrá en pie. Y es que, muchas de las actitudes que tenga una persona con su pareja también pueden influir, ocasionando en algunos casos que esta llegue a su fin.

A continuación, te presentamos 5 de ellas:

1.- No tener detalles

Aunque no lo creas, no decirle buenos días a tu pareja o enviarle algunos mensajes recordándole que lo amas pueden hacer que piense que ya no existe cariño entre ustedes.

2.- No darle prioridad a tu pareja

Si bien es cierto que tu familia y amigos son importantes, el error más grande que puedes cometer es cambiar una salida con tu chico, que quedaron meses atrás, por un encuentro con tus BFF que se organizó en el último minuto.

3.- Celos

A nadie le gusta salir con una persona insegura, así que quita esos pensamientos negativos de tu cabeza.

4.- Criticarse

Apóyalo y bríndale consejos sin llamarle la atención. Recuerda que a nadie le gusta escuchar gritos cuando se siente desanimado.

5.- Falta de comunicación

Si cada vez que se reúnen en la casa de alguno de ustedes solamente se dedican a ver televisión, entonces, definitivamente las cosas no van bien.