4 señales de que no estás lista para volver a enamorarte

Han pasado varios meses desde que tu relación anterior llegó a su fin y el hecho de ver a tus amigas salir con sus parejas hace que tu también quieras volver a enamorarte. Pero, ¿estás lista para eso?

Porque, a veces una mujer puede confundir la soledad con las ganas de tener citas nuevamente, por lo que líneas debajo te comparto una lista con las señales que indican que no estás preparada para ese paso:

1.- Todavía piensas en tu ex

Eso demuestra que aún no puedes dar vuelta a la página y no es nada sano involucrar a alguien que no tiene nada que ver.

2.- No estás segura de tus sentimientos

No quieres regresar con esa persona que tanto daño te hizo, pero la verdad es que todavía lo amas.

3.- Te sientes sola

Como la mayoría de tus amigas tiene pareja, no pueden estar todo el día contigo así que cada vez te sientes más aburrida y crees que la única manera de calmar eso es saliendo con alguien.

4.- Crees que un clavo saca a otro clavo

En realidad, lo único que tal vez consigas es dañar a la otra persona, por lo que evita hacer eso a toda costa.