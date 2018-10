4 señales que indican que tu relación está desgastada

Sin confianza no hay amor, de lo contrario no se podría establecer una comunicación sana. (Foto: Pixabay)

Algunas relaciones tienen un tiempo de caducidad y aunque no quisiéramos que esto pase, no podemos evitarlo. Es entonces que no queda otra opción que terminar y seguir cada uno con su vida.

La decisión suele ser muy difícil, sobre todo cuando aún estás enamorada, porque este paso genera mucho dolor, pero es lo mejor que se puede hacer cuando sientes que ya no va más.

En ese sentido, te dejamos 4 señales que indican que tu relación está llegando a su fin:

1. No hay confianza

Sin confianza no hay amor, de lo contrario no se podría establecer una comunicación sana. Por ello, si notas que tu pareja no dice más que mentiras, los celos se vuelven el pan de cada día, es mejor enfrentar el problema y finalizar con la situación.

2. Se perdió el interés

Las cosas que hacían antes dejan de ser tan importantes y poco a poco pierden la admiración que se tenían. Si alguno de los dos no está dispuesto a buscar una solución, deberían reconsiderar si siguen juntos.

3. El amor se ha ido

En muchos casos la rutina puede acabar con el amor. Aquí nadie es culpable, es algo que puede pasar, pero lo que sí puedes hacer es no quedarte estancada.

4.Se acabó la atracción

Si cada vez que veías a tu pareja querías lanzarte a sus brazos y ahora ni siquiera se rozan, algo se ha esfumado. Esto causa mucha confusión, pero tienes que solucionarlo o terminar definitivamente.