4 señales de que la ex de tu pareja quiere regresar con él

Lo cierto es que no todos los ex se llevan mal y eso demuestra madurez por parte de ambos. Lo malo es cuando uno de ellos quiere mantener una amistad ‘demasiado’ cordial con la otra persona, aunque el otro tenga una nueva relación.

Porque tenemos que ser sinceras existe una gran diferencia entre saludar a alguien de manera ocasional a llamarlo todos los días. Es en ese momento cuando lo mejor es poner límites, porque la intuición de una mujer no se equivoca y tal vez ella no quiera seguir siendo la amiga de tu enamorado, sino que desea volver con él.

Para descubrir la verdad, a continuación, te contamos las señales que pueden delatarla.

1. Comenta todas sus publicaciones

Todo lo que tu novio coloque en redes sociales, esa chica siempre escribirá algo. Al inicio te parecía curioso, pero ahora te causa grandes dolores de cabeza.

2. No corta vínculo

Sigue asistiendo a los cumpleaños de los hermanos y primos de tu chico, algo que a veces provoca ‘peleas’ entre ustedes.

3. Aparece en eventos sociales

No hay fiesta o reunión en la que ella no esté presente. De hecho, a veces no está invitada, pero igual asiste.

4. Pide consejos

Suele escribirle a tu pareja para contarle sus problemas y él le brinda algunas recomendaciones.