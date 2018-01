4 señales de que estás más enamorada que él

Al momento de enamorarnos de una persona siempre esperamos que cupido acierte y que nuestro amor sea correspondido, sin embargo, puede que tu pareja no te ame de la forma en la que esperas.

¿Cómo darte cuenta si tú lo amas más? Existen señales que pueden darte indicios sobre una posible relación resquebrajada. ¡Toma nota!

1.Evita tener contacto físico

Por lo general, cuando se demuestran cariño siempre eres tú la que toma la iniciativa. Incluso evita tener contacto visual contigo y presta más atención a su celular o al cualquier objeto distractor.

2. No le gusta convivir con personas cercanas

¿Le presentaste a tus amigas, pero tú no conoces a las personas que son de su entorno? Claramente algo no está funcionando. Además, si no está interesado pasar un tiempo con tu familia, evidentemente su amor es tan grande como el tuyo.

3. No le interesa pasar tiempo juntos

Si siempre tiene un pretexto para no salir contigo, llega tarde a sus encuentros y no busca algo diferente, solo significa que no está tan enamorado de ti como tú quisieras.

4.No tiene iniciativa

Los hombre suelen perder más fácil el interés por su parejas, pero no tienes por qué pasar por esto, si te demuestra que ya no le interesa tener detalles contigo, lo mejor es hablar y buscar soluciones o por último poner punto final a la relación.