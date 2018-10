4 recomendaciones para manejar las finanzas en pareja

Un detalle que pocas personas toman en cuenta al momento de comenzar a convivir o casarse con alguien es cómo manejarán sus finanzas ahora que son dos, ya que los gastos que antes tenían probablemente cambien.

La razón de ello probablemente es porque a las personas no les gusta mezclar el dinero con el amor. Sin embargo, un mal manejo de las finanzas puede provocar grandes problemas con tu chico y en casos más extremos causar el fin de su historia de amor.

Sabiendo ello, Elaine King, experta internacional en planificación financiera, seleccionada por la revista People en español como una de las ’25 mujeres hispanas más influyentes en 2017’, brinda algunas recomendaciones para poder manejar las finanzas en pareja.

1. Hablen sobre dinero de manera clara y abierta

Conversen sobre lo que piensan respecto al dinero y también digan cuáles son las cosas en las que les gustaría gastar. Así, podrán encontrar un punto medio.

2. Mantengan un fondo propio

Actualmente, en la mayoría de las relaciones, ambos son los encargados de llevar el dinero al hogar. Sin embargo, eso no significa que no puedes tener un ahorro personal para darte ciertos ‘gustitos’.

3. Construyan un plan de finanzas

En este incluirán pagos fijos, como luz, teléfono, seguros, alimentación, Internet, tarjetas de crédito y fondos para emergencias u otros problemas que puedan presentarse.

4. Establezcan un método que los ayude a controlar sus gastos

En este plasmarán las pautas a las que se comprometen en el ámbito financiero. También es importante establecer un castigo para que ambos aprendan a respetarlo.

A la mayoría de los peruanos no nos gusta hacer cuentas. Poner por escrito la distribución del dinero y las responsabilidades que asumirá cada uno nos parece contrario a lo que debería ser una unión por amor. Estas creencias tan arraigadas que pasan de generación en generación hacen que muchas veces confundamos el hecho de compartirlo todo, con no contar con una estrategia que facilite que nuestra familia, y también nosotros, alcancemos nuestros objetivos, refiere la fundadora de Family and Money Matters Institute (™), Elaine King.