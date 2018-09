4 razones por las que no terminas una relación en la que no eres feliz

No todas las historias de amor duran para siempre y algunas señales de que la tuya está llegando a su fin pueden ser que no te emociona ver a tu enamorado, no te importa cancelar las citas que tienen o prefieres estar en casa.

Pero ¿qué medidas tomar ante esa situación? La salida más adecuada puede ser terminar con la relación. Y es que estar con estar con una persona que no te hace feliz no es saludable.

Lamentablemente dar ese paso no es algo sencillo y eso ocurre por algunas de las razones que a continuación te compartimos.

No tengas miedo de decirle adiós a esa persona. (Foto: IStock)

1. Miedo a quedarte sola

Han estado tanto tiempo juntos que pensar estar sin él te asusta un poco. Sin embargo, tal vez todo es costumbre.

2. No quieres aceptar el final

Creíste por mucho tiempo que él era tu alma gemela, así que pensar que la historia de amor entre ustedes llegará a su fin te produce terror.

3. Temor a las opiniones de los demás

Si estuvieron juntos por varios años es probable que muchos comenten sobre el fin, pero eso solamente será por un tiempo. ¡No temas!

4. Dependencia económica

Si viven juntos y él se encarga de los gastos de la casa, tal vez asumir esos gastos te asusta un poco.