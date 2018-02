4 razones por las que debes evitar una pelea por WhatsApp con tu pareja

Hoy en día los mensajes instantáneos sirven para comunicarnos con todo el mundo, pero también pueden traernos algunas confusiones. Muchas veces pueden alterar la percepción de lo que se está diciendo, lo que puede provocar peleas innecesarias.

En ese sentido, te decimos las razones para evitar peleas con tu pareja por WhatsApp :

1. No puedes ver la reacción de la otra persona

Cuando peleas por mensaje de texto, no puedes ver la cara de la otra persona ni saber de su reacción. Así que es mejor que evites discusiones, porque puedes herir a la otra persona sin querer.

2. No leerás con claridad

Si estás enojada es común que escribas y escribas sin releer lo que has puesto en el texto. Entonces, puede que el corrector haga de las suyas y envíe algo que no querías y surjan los problemas.

3. La pelea se extenderá demasiado

¿Sabes cuánto tiempo se pierde en estas peleas? Es mejor resolverlo en unos pocos minutos teniendo a tu pareja cara a cara.

4. Crea dudas

Le escribes algo y no te responde. Pasan unos minutos y no te da señales de vida. Puede que la otra persona esté manejando, atendiendo a un cliente o hablando con su jefe y no pueda contestar, y pienses que puede estar con otra persona o no le importes nada. Recuerda que por WhatsApp no hay respuestas inmediatas.