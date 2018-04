4 preguntas que no debes hacerle a tu novio

Una buena comunicación es indispensable para tener una relación estable. Por ello, cuando se está de comprometido, todo lo que preguntes será contestado. Sin embargo, existen algunas cuestiones que no son bien recibidas por tu pareja. ¡Presta atención!

1. ¿Estoy gorda?

Para los hombres es ridículo escuchar decir “¿mi amor estoy gorda?”, es una pregunta que él jamás te contestará que sí o que no. A ellos les gusta una mujer que sea segura de sí misma.

2. ¿Me puedes llamar ahora?

No exijas que te llame cuando no está contigo. Ellos necesitan espacio para actuar con independencia. Una llamada no atendida no significa un signo de infidelidad.

3. ¿Cómo era tu ex?

Olvídate de la pregunta “¿y cómo era tu ex?”. Como reza un dicho “lo que no fue tu año no te hace daño”. Deja el pasado atrás y no te compares. Recuerda que si él se fijó en ti es porque tiene cosas nuevas que le gustaron de ti.

4 ¿Qué haremos en diez años más?

Deja que la relación se fortalezca, se conozcan y luego verán como resuelven el futuro. Lo único que conseguirás con ese tipo de preguntas es ahuyentarlo.