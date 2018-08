4 momentos en que es de mal gusto usar tu celular cuando estás con tu novio

A quién no le ha pasado que una notificación, mensaje de WhatsApp o videollamada la ha hecho agarrar su celular en el momento menos oportuno y más aún cuando está a solas con su pareja . Pues estas son acciones muy comunes en esta época, donde las redes sociales se llevan toda nuestra atención, algo que no debería pasar, más aún cuando tienes compañía.

Si eres de las mujeres que siempre tiene el móvil en la mano y no lo puede dejar por nada del mundo, sería bueno que le des una mirada a tu novio y notes si él está a gusto con tu actitud, y es que no hay nada más incómodo que mantener una conversación con alguien que no puede levantar la vista de la pantalla o sentir que ese aparato es más importante que tú.

Un término que se ha vuelto muy popular para este tipo de conflicto es el Phubbing que puede entenderse como la atención preferente que se da al uso del teléfono celular sobre la conversación o presencia de una persona. Nace de la composición de las palabras Phone (teléfono) y Snubbing (menospreciar).

Si bien el celular te puede ayudar a retratar momentos inolvidables en pareja, no debe ser el ‘tercero’ en la relación. (Foto: Pixabay)

Si crees que la relación con tu celular es una ‘historia de amor’ que va a durar y no puedes alejarte de las conversaciones, es bueno que evalúes si también quieres que tu romance prospere. Aquí te contamos algunas situaciones en las que es mejor decirle adiós a tu equipo por unos momentos antes que sea tu novio el que te diga para terminar.

1. Mientras están almorzando o cenando en un restaurante

Si han decidido pasar momentos juntos, no es recomendable que le des más atención a tu celular que a él, porque lo más probable es que se termine todo su plato, bebida y hasta el postre y tú no hayas dejado a un lado el ‘chisme’. Los expertos recomiendan apagarlos o dejarlos fuera de la vista durante comidas, reuniones o fiestas.

2. Cuando él te está conversando de algo

No hay nada más incómodo que hablar con alguien que le presta más atención al teléfono que a la persona que le está contando algo. Escribir mensajes y tener una conversación con alguien a la vez es de muy mala educación, así que tómalo en cuenta.

3. A la hora de ver una película o serie

Cuando estás en una relación, no hay nada mejor que echarse en el sillón o cama, preparar canchita, acurrucarse y ver algo en la televisión o Netflix, haciendo que ese momento sea único para los dos. Pero si en lugar de agarrar su mano lo único que haces es tomar el celular, vas por mal camino.

4. En sus momentos íntimos

En esos instantes de complicidad, cuando ambos están juntos y mirándose fijamente, nunca será una buena alternativa el tomar el celular por parte de ninguno de los dos. Es que si estás más preocupada por lo que pasa en el mundo antes del momento mágico que estás viviendo, lo más probable es que termines por arruinar todo.