4 formas de controlar tus celos en las redes sociales

Desde que aparecieron las redes sociales nuestra comunicación es mucho más interactiva, pero con ello también han aparecido algunos problemas en las relaciones amorosas.

Si has tenido algunas discusiones con tu pareja ocasionado por dale un like en Facebook o Instagram, aquí te brindamos algunos consejos para controlar tus celos y así no deteriorar tu relación:

1. No actúes dando por hecho que pasó algo

Si viste algo que no te gustó en las redes sociales de tu pareja y te parece “sospechoso”, antes de molestarte, primero debes analizar la situación, tranquilizarte y comentarlo con alguien de confianza para que te de su punto de vista. En la mayoría de los casos, este tipo de acciones no revelan absolutamente nada.

2.Confía en el otro

Si todo anda bien entre ustedes, un simple like no es motivo para que desconfíes de tu pareja. No debes preocuparte tanto, al final no puedes tomarte tan enserio la vida virtual.

3.No sean amigos

En este punto, tiene que ser una decisión de ambos. Algunas relaciones exitosas afirman que no se tienen como amigos en Facebook ni en otras redes sociales, ya que así cada uno conserva su espacio, pero siempre confiando en el otro.

4. Hablen

La comunicación es la base para que toda relación funcione. Si ustedes están de acuerdo en poner límites y creen que eso les conviene, háganlo. Lo más importante es mantener una conversación sobre lo que les gusta y lo que no.