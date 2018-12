4 cosas que debes aceptar de ti misma, antes de enamorarte

Si eres de las mujeres que cree que no tiene suerte en el amor, déjame decirte que el motivo tal vez radica en el hecho de si te amas o no a ti misma. Y es que, si eres alguien que no se acepta como es, proyectarás al mundo inseguridad y atraerás a personas que no te respeten.

Porque lo cierto es que sentir amor y respeto por sí mismo es como un imán. Lograrlo no es nada fácil, ya que nadie es perfecto y también están los estándares que la sociedad ha marcado con el tiempo.

Para ayudarte a cambiar eso, a continuación, te contamos lo que toda mujer debe amar de ella misma.

La actitud que tengas será el imán al momento de atraer una pareja. (Foto: Pixabay)

1. Rasgos de tu rostro

Aunque te parezca obvio, a veces el hecho de tener una nariz grande, un lunar en tu cara o alguna cicatriz producto de un accidente puede causa inseguridad en las personas. No permitas eso y si alguien te dice cosas como opérate, simplemente dile gracias, pero estoy bien.

2. Actividades favoritas

Si eres de las personas a las que les encanta invertir su tiempo libre en actividades como leer un libro en casa, no salir un fin de semana o asistir a actividades culturales, debes sentirte orgullosa de ello, pues te hace única y diferente a los demás.

3. Cualidades

Analiza todo lo que te hace valiosa y cuando salgas con alguien verifica que su forma de ser vaya con la tuya, porque no debes aceptar menos.

4. El color y la forma de tu cabello

A muchas mujeres les sucede que si su cabello es rizado quieren que sea lacio y las chicas que lo tienen así, quieren lo contrario. No cometas ese error y busca el lado positivo, por ejemplo, imagínate la cantidad de peinados que puedes hacer.