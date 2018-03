4 consejos para hablar con tu pareja sobre relaciones pasadas

Tener una charla sobre las relaciones pasadas puede ser complicado, pero no es imposible.(Foto: Getty Images)

Conversar del pasado con nuestra pareja actual no suele ser muy agradable. Si lo que buscas es tener un diálogo honesto con tu novio para que conozca absolutamente todo de ti, es importante que sepas cómo entablar la conversación para evitar discusiones innecesarias.

En ese sentido, te brindamos 4 consejos para hablar con tu prometido sobre tus relaciones pasadas. ¡Tómalo en cuenta!

1. No empieces con comparaciones

Comparar nunca es bueno. Jamás digas cosas como “mi antigua pareja era más cariñoso que tú” o “hacíamos tal o cual cosa”, pues es algo que no importa. ¡Mucho cuidado!

2. No lo obligues a escuchar todo

A tu nueva relación no le va a importar lo que hacían tu ex y tú en muchas cosas, así que lo mejor será que no hagas ciertos comentarios íntimos.

3. Nunca lo idealices

Este punto es muy importante, ya que al idealizar a tu ex hará que tu actual pareja se sienta mal. De nada te servirá que le digas que tiene un trabajo genial, que era una excelente persona porque tu actual novio no te va a creer. Se preguntará, si era tan bueno, ¿por qué lo dejaste? Lo único que lograrás es que se enoje.

4. Trata de que sea algo casual

Tener una charla forzadamente sobre las relaciones del pasado no es bueno para nadie, sobre todo si fueron finales muy dolorosos. Si te place conversar del tema, intenta que sea naturalmente.