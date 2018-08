4 claves que no deben faltar en una relación para que funcione

Para lograr tener una relación estable, no solo basta el amor, existen otros puntos que se debe considerar. (Foto: Pixabay)

El amor es un sentimiento sublime y debe estar presente en toda relación para que sea duradera. Para ello, debemos tomar ciertas actitudes para que la unión con nuestra pareja sea saludable, romántica y eficaz.

Por ello, a continuación, te decimos cuáles son los 4 puntos claves que debes considerar para que tu vínculo amoroso sea sólido y feliz. ¡Atenta y toma nota!

1. Aprender a comunicarse

Lo importante en cualquier amorío es la comunicación. No dejes nada guardado, y habla hasta de lo que te molesta. Hazlo de una manera sincera, respetuosa y clara para poder fortalecerse como pareja.

2. Respetar espacios

Cada uno necesita tener sus propias actividades y desarrollarse en ellas sin que el otro esté presente en todo momento. Esto no hará que se alejen, más bien les ayudará a valorar el tiempo que estén juntos.

Lo recomendable es que cada uno se enfoque en sus intereses y compartan sus experiencias.

3. Aceptar las altas y bajas

Tener problemas con la pareja es algo que no podemos evitar, ya que siempre habrá algo que no nos guste al 100 % a pesar de que lo ames. Lo que sí puedes hacer es aceptar aquellas cosas que te molesten y aprender a manejarlas para no gastar la relación.

4. Confiar el uno al otro

Vivir preguntándote qué hace cuando está lejos de ti, es muy desgastante. Confiar en la otra persona es sentirse cómoda para compartir tu felicidad, metas y miedos. Recuerda que la desconfianza solo es señal de inseguridad en ti misma.