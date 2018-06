3 cosas que debes hacer cuando ya no te quiere

Hay algunas señales que te indicarán que la persona amada no siente lo mismo por ti. (Foto: Pixabay)

El amor es un sentimiento que no se finge y mucho menos se impone. Es por ello, que si en este momento sientes que tu pareja está indiferente y no muestra que siente nada por ti, debes hablar con él para solucionar las cosas.

Y si en caso de que nada cambie y te des cuenta de que esa persona ya no te quiere, debes de hacer lo siguiente:

1. Dejar de pensar “aún me quiere”

Cualquier detalle, mirada, sonrisa o llamada vas a interpretarla como una señal de amor. Lo mejor es ser honesta contigo misma y reconocer las cosas que se hace por educación. Recuerda que no debes aferrarte a una relación que ya terminó.

2. Aléjate de todo lo que te recuerda a esa persona

No te apegues a nada, ni lugares, música u objetos que estén relacionados con esa persona. Comienza a buscar nuevos intereses, rodéate de personas que te quieren e inicia nuevos proyectos.

3. Tienes derecho a sufrir

Es muy normal estar mal luego de una separación o que te des cuenta de que el amor entre los dos ya no existe. Por lo tanto, no tengas vergüenza en llorar, gritar o hacer lo que sea necesario para expresar lo que sientes. Puedes sufrir todo lo quieras, pero no lastimes tu amor propio.