3 consejos para salvar tu relación si él te pidió un tiempo

Cuando estamos enamoradas, lo que menos esperamos escuchar es esa temida frase: “necesitamos un tiempo”. Si nuestra pareja la pronuncia, mil ideas se nos vienen a la cabeza y la primera de todas es que no volveremos nunca más a estar con él.

Si bien para algunos esto significa que la relación ya no tiene solución y es mejor decirse adiós, hay terapeutas que aseguran que no tiene que ser el alejamiento definitivo, pues su historia aún se puede recuperar si es que ambos se lo proponen. Sin embargo, si hay una tercera persona ahí las cosas sí se ponen un poco más difíciles.

Si es tu caso y en estos momentos tu mente solo está en querer volver con él y solucionar las cosas, en esta nota te dejamos tres consejos que toda mujer debe seguir para tener las cosas claras y actuar de la mejor manera, si es que ambos quieren continuar juntos.

1. Ten en claro para qué te pidió un tiempo

Lo primero que necesitas saber para que estés tranquila y tengas las ideas en orden es por qué tu pareja tomó esta decisión. ¿La rutina lo aburrió, ya no se siente enamorado, hay una tercera persona que le gusta, hubo infidelidad? Lo más sencillo es que cuando te lo proponga, de la manera más serena posible, le preguntes sus motivos.

2. Pon límites claros y cúmplelos

Al inicio no sabrás cuánto tiempo va a durar esta separación y si lo que quieres es que él vuelva a tener las cosas claras y solucione aquello que lo llevó a tomar esta decisión, es mejor que tomes distancia. Deja de revisar sus redes sociales a diario o enviarle mensajes por WhatsApp para saber cómo se encuentra. Esto hará que la separación sea real.

3. Usa ese tiempo para crecer como persona y ser feliz

No todo va a ser tristeza porque ya no estés a su lado. Este tiempo te ayudará a comprobar también si es que estás mejor sola o con pareja. Si en esta separación observas que te sientes más tú misma, quizás debas plantearte si debes estar o no nuevamente en una relación .

Sin embargo, si empiezas a valorar aún más su compañía al no tenerlo al lado y descubres lo bien que te hacía, quizás debas regresar e intentar tener un romance de mejor calidad. Ojo, siempre y cuando notes que él también está interesado en volver.