Victoria's Secret: Sara Sampaio y sus trucos de belleza

La portuguesa Sara Sampaio forma parte del grupo selecto de ángeles de Victoria’s Secret. La firma de lencería cuenta con ella como titular para sus importantes desfiles.

La mayoría de modelos deben tener complicadas preparaciones y costosas rutinas de belleza, sin embargo Sara Sampaio, nos revela los 5 tips que aplica diariamente para lucir hermosa y sin complicarse tanto. ¡Atenta!

1. Hidrátate

La hidratación es uno de sus tips principales, su cuerpo lo demuestra. “Mi truco número uno de belleza es hidratarme, deja mi piel fresca y también mantiene mi energía a todo nivel. Tomo mucha agua para limpiar todas las toxinas”, indicó.

2. Sonríe

No es oculto que la actitud de Sara Sampaio es arrolladora, es una mujer que siempre tiene una sonrisa y eso la hace brillar. “Es clave tener siempre una actitud positiva. Si te ves bien, te sientes bien”, dijo Sampaio.

3.Agua caliente con limón

La belleza es el reflejo del cuidado nutricional, corporal y mental. El agua con limón es un excelente alcalinizante para el cuerpo y uno de los secretos para estar saludable. “Tomarla todas las tardes y las mañanas es una de mis rutinas favoritas”.

4.Aceite de coco

Su piel fresca, natural y su cabello brillante y sedoso, lo demuestran. “Me encanta usar aceite de coco para todo. ¡Lo uso como tratamiento para el cabello e incluso para quitarme el maquillaje! Es mágico”

5.Lip Matte

Los labios de Sara Sampaio son uno de sus mayores atributos, envidia de muchas mujeres, pues aunque use poco maquillaje, siempre los resalta y logra un look que la hace lucir hermosa, tanto que es imagen de la nueva campaña de labiales mate de Victoria’s Secret . “Personalmente amo los labiales, el acabado mate me encanta, y estos son geniales. Transforman por completo tu estado de ánimo, te hacen sentir segura y sexy. Me encanta el tono rojizo que llevo en la campaña. Son muy fáciles de poner” señaló.