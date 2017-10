Victoria Beckham revela el secreto para lograr un contouring sutil

La ex Spice Girls, Victoria Beckham , quiere ser la próxima “reina del contouring”. Y es que, aunque Kim Kardashian luce impecable al hacerlo, en muchas ocasiones es difícil recrear su rutina de maquillaje .

Es por eso que Victoria Beckham tiene la solución para quienes prefieren un contorno mucho más sutil, sencillo y rápido.

La diseñadora reveló que su técnica, la cual promete un acabado esculpido, brillante y sutil, en una entrevista a Into The Gloss y estos son algunos de sus consejos. ¡Toma nota y consigue un make up increíble!

“Tengo un truco para hacer el contouring . Creo que muchas personas se enfocan en el color más oscuro para obtener el look, pero es importante difuminarlo con un color más claro en las zonas de la quijada, la nariz, el centro de la cara, debajo de los ojos, la parte más alta de las mejillas y la frente”, explicó.