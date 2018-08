¿Tienes una cita? 5 errores de maquillaje que debes evitar cometer

Al fin tendrás una cita con ese chico con el que llevas semanas conversando por WhatsApp y ese día quieres lucir fabulosa, así que el outfit y maquillaje que utilizarás son dos cosas que te tienen muy preocupada.

Especialmente lo segundo porque lo cierto es que tus conocimientos sobre productos de belleza son muy básicos y te da miedo que ese día no te veas tan fantástica como quieres.

Para ayudarte a evitar eso, a continuación, te contamos cinco errores de maquillaje que debes evitar cometer en esa primera cita.

1. Pintarte los labios de un color intenso

Siempre es bueno innovar, pero no es recomendable hacerlo en este tipo de encuentros. Y es que podría llevarse una sorpresa, pero no en la forma que deseas.

2. Depilar mucho tus cejas

No hagas esto ni rellenes esa zona de tu cara con un lápiz de un color diferente a la tonalidad de tu cabello. Recuerda que la cita debe ser inolvidable por los buenos momentos no por tus cejas.

3. Usar abundante delineador

Aunque es un infaltable en cualquier maquillaje, tampoco debes abusar de este y querer verte como un mapache.

4. Aplicar bastante rímel

Evita hacerlo y también ten cuidado de olvidarte quitar los grumos porque eso puede causar que empieces a parpadear a cada rato.

5. Probar nuevos trucos de maquillaje

Si el contouring u otras técnicas no son parte de tu rutina, no necesitas intentarlas en esta oportunidad porque tal vez los resultados no sean los que esperas.