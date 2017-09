Rihanna deslumbró con su línea de maquillaje ¡La vas a amar!

A sus 29 años, la cantante Rihanna logrado consolidar su proyecto empresarial, además de ser considerada como un ícono de la moda . Esta vez presentó su línea de maquillaje bautizada con el nombre de Fenti Beauty.

La interprete de “Work” convierte en un éxito cualquier proyecto que presente, todo ello gracias a sus seguidores. Así lo ha demostrado con sus anteriores colecciones de ropa y calzado.

Pintalabios, sombras de ojos en 14 tonalidades y lápiz de ojos líquido vendrán a sumarse a una oferta de cosméticos multicolor bautizados así por su apellido y que hicieron su debut hace solo dos semanas en la Semana de la Moda de Nueva York.

“Es la belleza desde mi perspectiva. Me encanta correr riesgos y hacer cosas que antes no se han hecho, y Fenty Beauty siempre tendrá algo que no esperas”, declaró Rihanna.

El lanzamiento a través de redes venía acompañado de un vídeo con una base sonora y pequeñas aportaciones vocales suyas, lo que ha llevado a sus seguidores a preguntarse si también tiene en la reserva un puñado nuevo de canciones que presentar próximamente.

The #GLOSSBOMB life. @badgalriri @sephora_spain #fentybeautyxsephoraspain Una publicación compartida de FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 3:26 PDT

“Desde mi experiencia, siempre he notado el hueco en la industria para mujeres de color o muy pálidas. Es 2017, y nadie tendría que ir a su tienda de maquillaje y no encontrar la base adecuada. Y me siento bien de haber podido traer esa positividad a la industria. Me hace feliz y me entristece al mismo tiempo que hayamos tardado tanto”, manifestó la cantante.

Con información: EFE