¿Puedes reparar el cabello extremadamente dañado?: 3 peruanas cuentan cómo lo lograron

Sin duda las mujeres hoy en día realizan diversas actividades y para ello les gusta lucir distintas y probar diferentes peinados. Usualmente planchan o rizan su cabello para darle un toque que realce su belleza natural. También es muy común que cada vez que cuando una chica pasa por algo importante en su vida cambie el color o forma de su pelo.

Al realizar todos estos procedimiento es totalmente normal que se dañe. Ante ello, surge la pregunta: ¿es posible reparar un cabello extremadamente dañado y mantener el look que uno prefiera? A continuación, 3 peruanas comparten su testimonio después de haber usado la línea Regeneración Extrema de Dove y haber logrado reparar su cabello.

Erika Dammert

Ella es mamá, wellness coach y deportista, y tiene una rutina que la lleva a realizar ejercicios casi todos los días y lavar su cabello de 6 a 7 veces a la semana. Nos cuenta que como muchas otras mujeres durante la cuarentena ella misma tuvo que teñir su cabello. “Tengo canas desde los 19 años y cada vez me tengo que pintar las raíces más seguido, ahora cada 21 días. Sumado a ello, me he realizado keratina, iluminación y botox capilar. Durante la cuarentena empecé a pintarme el pelo yo misma, oscureciéndolo demasiado, estaba opaco y sin brillo. No me sentía a gusto con cómo se veía.”

Ella empezó a usar la línea Dove Regeneración Extrema hace 4 meses cuando se lanzó en el mercado peruano y nos comenta que notó el cambio desde el primer día. En su caso, ella tiene el cabello muy delgado, uno de los tipos más delicados para el cuidado capilar. Además, al contar con abundante cabellera se le dificultaba mucho peinarlo. Nos dice que desde que usa esta línea su cabello esta dócil y manejable: “Ahora cuando me paso el cepillo, se desliza suavecito, me ha devuelto la confianza de poder estar con el cabello amarrado o suelto porque siempre se ve bien.”

Natalia Villanueva. (Foto: Dove)

Natalia Villanueva

Ella ha sido 13 veces campeona mundial de salsa y bachata, y le pasó algo similar. Natalia nos cuenta que desde los 18 años (actualmente tiene 30) su cabello viene siendo expuesto a la decoloración, tintes y peinados para los cuales usa plancha y otros artefactos para moldearlo. Todo ello como parte de su trabajo ya que como bailarina profesional siempre debe estar producida y es parte de su sello personal.

“Antes de usar la línea Regeneración Extrema de Dove, mi cabello no estaba roto, pero definitivamente necesitaba reconstruirse y volver a tener brillo y fuerza. Al estar siempre expuesta a cambios radicales tengo miedo de quedarme sin cabello o lo más común, que esté pajoso y sin vida. Justo probé esta línea cuando había teñido mi cabello de color fucsia. Ya llevó usándola dos meses y medio y soy prueba fiel de la mejora en mi cabello, usando los 3 pasos de Dove: shampoo, súper acondicionador y mascarilla. Hoy en día, no uso ningún producto más para cuidar mi cabello, está intacto y cada vez mejorando”, comenta Natalia.

Tiara Roman. (Foto: Dove)

Tiara Roman

Creadora de contenido y comunicadora audiovisual comenzó a experimentar con su cabello desde que tenía 13 años. Ella nos cuenta que al tener un color de cabello rosado pastel es consultada frecuentemente por sus seguidoras sobre el cuidado que le da para conservar su cabello en buen estado. En su caso, lleva usando la línea un poco más de 2 meses y gracias a los buenos resultados, hoy se atreve a recomendarla.

“Recomendaría esta línea a todas las personas que se suelen decolorar el cabello o experimentan con colores fantasía, muchas chicas que me siguen suelen preguntarme cómo es que llego a tener un tono así, de hecho, mi cabello es algo que les llama la atención a muchas. Sin embargo, es complicado aconsejarlas para llegar a tener un cabello tan decolorado y en buen estado porque deben ser productos que cuiden y sean accesibles”, señala Tiara.

Como podemos notar en estos 3 casos, el cabello es muy importante para las mujeres ya que lo consideran una extensión de su personalidad y refleja quienes son. Ya sea que lo lleven de un color más conservador como Erika o más atrevido como Natalia o Tiara, todas quieren lucir un cabello saludable y lindo.

Por eso buscan productos que puedan reconstruirlo y que puedan agregar a su rutina diaria. Regenerar el cabello en el pasado no ha sido una tarea fácil y en muchas ocasiones se optaba por resignarse a perderlo y cortarlo, pero estas 3 peruanas encontraron un aliado perfecto para traerlo de nuevo a la vida.