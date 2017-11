Esta manicure de 'Stranger Things' te hará estar en el Mundo de revés

Las nuevas aventuras de Mike, Dustin, Lucas, Will y Eleven en la segunda temporada de Stranger Things no solo han producido una gran acogida para los nuevos capítulos de la serie de Netflix sino que se han convertido en todo un referente de moda, pues no solo ha llegadon hasta las pasarelas sino que ahora muchas mujeres las quieren llevar en sus uñas.

Así como lo lees, esta producción ha inspirado una original manicure que rápidamente se ha vuelto tendencia en Instagram.

La cuenta de Olive & June fue la encargada de compartir este increíble diseño para las uñas y la página oficial de Netflix no tardó en difundirla, haciendo que muchas más chicas se mueran por tenerla.

Cada uña muestra una gráfica distinta sobre fondo blanco, es así que podemos ver la típica gorra de Dustin, el número 011 de Eleven, el bate con el que golpean al Demogorgon e incluso las radios con las que los pequeños se comunican entre sí cada vez que hay un problema.

Esta no es la única tendencia que se ha visto influenciada por ‘Stranger Things’, pues hace unas semanas Louis Vuitton presentó su nueva colección en la Semana de la Moda de París y una de sus modelos desfiló con una camiseta negra, en clave oversize, y el poster de la nueva temporada impreso en la misma.

¿Te animarías a llevar en tu manicure los detalles característicos de la serie de Netflix?