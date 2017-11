¿Raya al medio? Anímate a usarla como las modelos de Victoria's Secret

Hay peinados que no pasan de moda y se mantienen como los más aclamados durante décadas; sin embargo, no todas se animan a usarlos. En este caso estamos hablando de la raya al medio, un estilo que marca tendencia, que es el favorito de las modelos de Victoria’s Secret pero que causa cierto temor en las mujeres quienes creen que no favorecerá sus facciones y lo rechazan.

En esta nota te presentamos los principales consejos de estilistas de famosas celebridades para que te animes a tomar tu peine y darle un nuevo giro a tu cabellera.

Modelos de Victoria’s Secret como Sara Sampaio, Lais Ribero y Martha Hunt aman este peinado pues aporta un toque de naturalidad que incluso puede restar años. Ellas llegaron a la reciente alfombra roja de los Premios CFDA / Vogue Fashion Fund con este peinado y dejaron a más de uno con la boca abierta.

¿En qué radica el principal tip para que ayude a rejuvenecerte? Pues los expertos indicaron a Hola.com que todo consiste en inclinar ligeramente el comienzo de la línea.

Es decir que la raya debe nacer en un punto contiguo al centro de la frente y no exactamente en el medio. Con ese simple truco, se logra un look que se aproxima más a la raya que, cuenta Beatriz Matallana, favorece a todos los tipos de rostro: aquella que es ligeramente lateral y no establece un eje central que acentuaría las asimetrías.

Además, hay quienes aseguran que este peinado es el de las personas equilibras. ¿Por qué? Pues según la Teoría de la Raya del Pelo de los hermanos Walter y que fue publicada en 1999, quienes llevan la raya en medio transmiten confianza, prudencia y equilibrio a los demás.

Aquellas personas que llevan la raya en el lado izquierdo atribuyen, inconscientemente, más poder al hemisferio izquierdo del cerebro, el encargado de actividades racionales como el pensamiento matemático. Las mujeres que se peinan así parecen más fuertes, inteligentes y misteriosas, mientras que aquellas que perfilan su raya en el lado derecho, sobre el hemisferio responsable de los sentimientos y las habilidades creativas, serán, a ojos ajenos, más atentas y amables.

El término medio entre estos dos perfiles, el siempre buscado equilibrio, se dibujará ante los demás cuando la raya se lleve en el centro, algo muy similar a lo que hacen las modelos de Victoria’s Secret quienes por estos días se preparan para el esperado eventoVictoria’s Secret Fashion Show 2017.