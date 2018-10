Mafer Neyra comparte dos secretos de belleza fáciles de seguir

El amor por la moda y el maquillaje de Mafer Neyra ha hecho que la joven tenga más de un millón de seguidores en Instagram y eso la convierta en una de las influencers peruanas del momento

Por tal motivo, no es sorprendente que sus seguidores estén atentos a cada una de sus publicaciones o videos en YouTube para poder conocer sus trucos de maquillaje y cuidado de la piel.

En una entrevista con Perú.com, la ex chica reality compartió su secreto para tener un cutis envidiable y lograr que tu labial dure por muchas horas, y lo mejor es que son fáciles de seguir.

“Cuido mucho mi piel, la mantengo hidratada, me pongo bloqueador, uso una buena base y siempre me quito el maquillaje antes de dormir sin importar lo cansada que me encuentre. Por ejemplo, los días que estuve en el New York Fashion Week opté por utilizar la Super Stay Full Coverage de Maybelline, ya que dura varias horas y no daña mi rostro”, comentó la influencer.

Asimismo, Mafer Neyra contó que para tener unos labios bonitos es importante exfoliarlos, luego hidratarlos y finalmente aplicar un buen labial, especialmente aquellos que larga duración.

Para la noche puedes optar por uno rojo de la tonalidad que prefieras y en el día los nude harán que tus labios sean los protagonistas de tu cara. Por ejemplo, ella recomienda los Super Stay Matte INK de Maybelline que duran por muchas horas.