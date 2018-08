Machu Picchu y otros atractivos peruanos inspiran tonos de reconocida marca de esmaltes

La Montaña de Siete Colores, la ciudadela de Machu Picchu, Paracas, entre otros sitios son algunos de los lugares que posee Perú y que gracias a su belleza en diversas ocasiones habían sido elegidos como imagen para la portada de alguna revista nacional o internacional.

Sin embargo, algo que no ocurría hasta el momento era que los colores de esos escenarios sean fuente de inspiración para el lanzamiento de la nueva colección de una marca de cosméticos.

¿Alguna vez imaginaste que eso sucedería? Bueno, OPI (reconocida firma de esmaltes) ha decidido hacerlo y la nombró Perú. Esta cuenta con 12 tonos, los cuales se llaman Yes My Condor Can-Do (violeta), Suzi Will Quechua Later (rosa), Alpaca My Bags (verde), I Love You Just Be-Cusco (rojo romántico), entre otros.

La protagonista de la campaña es la reconocida modelo y actriz peruana Juana Burga, quien ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo y cuya imagen ya ha sido parte de otras marcas internacionales.

“Para hacer realidad el objetivo, un equipo de OPI se reunió con artesanos del altiplano peruano y aprendieron de ellos mucho sobre la moda artesanal y sustentable del Perú”, comentó Lorena Fernández, representante de la marca.