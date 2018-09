Labios neón: cómo aplicar correctamente el color de la temporada e impactar en primavera

La moda de los 80 o 90 ha vuelto con fuerza no solo en lo que a vestimenta se refiere, sino que el calzado, accesorios y maquillaje también han dado un giro y han vuelto a mirar las propuestas que nuestras mamás o abuelas llevaban por aquellos años. Es así que ahora los labios neón serán el indispensable en la temporada de primavera y darle un nuevo aire a tu rostro usando estos colores no es tarea difícil.

Al momento de darle luminosidad a nuestra cara y aplicar los cosméticos que nos harán lucir un gran make up, sabemos que debemos crear un punto de atención, ya sea en los ojos o boca. Es aquí donde los tonos vibrantes y que brillan en la oscuridad le darán un plus a tu look.

Si bien los colores neón pueden ser extravagantes, la idea es que encuentren aquellos que se adapten a tu estilo y atuendo de cada día. Estos potenciarán el maquillaje y harán que tu sonrisa resalte aún más.

La maquilladora Connie Moreno fue entrevista por el diario Clarín y reveló algunos trucos para elegir el adecuado: “en las pieles más blancas o con una tendencia al rosado, los colores magenta, fucsia y berry serán lo acertado. Mientras que en cutis trigueños o morenos, quedarán mejor los colores mandarina o coral”.

Por su parte, la makeup artist Bettina Frúmboli agregó que “las morochas se beneficiarán con los violetas, desde los lilas hasta los más intensos; y los verdes y azules, sólo quedan reservados para las más jóvenes y que buscan una apuesta arriesgada”.

¿Cómo aplicarlos de manera correcta?

Al ser colores bastante intensos, si piensas usar un labial neón debes tener en cuenta que tu boca se llevará toda la atención, entonces las sombras tienen que ser discretas en tono tierra, una base liviana y las pestañas remarcadas si es un maquillaje de día. Para una alternativa nocturna se puede sombrear los ojos con un toque de glitter o utilizar un color más oscuro.

Para que el labial se vea perfecto en tu make up, las expertas recomiendan algunos pasos:

1. Delinear el contorno de la boca, con un lápiz de un tono similar al labial o uno nude o beige.

2. Aplicar una capa ligera de base, para neutralizar el color.

3. Colocar el labial neón con un pincel. Lo mejor será colorear el centro del labio y continuar hacia afuera.

4. Una vez colocada la primera capa, presionar con un papel tissue para eliminar el exceso de pigmento y volver a pintar con el color neón.