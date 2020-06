Kylie y Kendall Jenner lanzan colección de maquillaje juntas

Kylie Jenner, la hermana menor de Kim Kardashian, a sus 22 años es considerada una ‘magnate’ del maquillaje, ya que las colecciones que lanza a la venta de su marca, Kylie Cosmetics son adquiridas rápidamente por sus seguidores y todos los amantes de sus sombras, labiales y más.

Entre las curiosidades de su marca tenemos que ha lanzado productos creados de colaboraciones con sus hermanas, mamá y también dedicados a su hija Stormi, aunque hasta el momento no contaba con la participación de su hermana Kendall y eso era algo que los fanáticos esperaban.

Bueno, ese deseo volverá realidad y así lo anunció Kylie en su Instagram, donde con un video de ambas y mostrando la colección comunicó esta noticia. Esta incluye blush, bronzer, iluminador en stick, polvos compactos y un gloss que puedes utilizar de diversas formas.

También cuenta con una paleta de sombras que mezcla tonos mate con brillantes, y que lleva nombres como cup of tea, loyal, I’m telling mom, To the moon and back, Love your sister, loyal, entre otros.

Esta colección estará disponible desde el 26 de junio en la web oficial de Kylie Cosmetics. Actualmente, el 51% de las acciones de la empresa de la mamá de Stormi pertenece a Coty, el Grupo cosmético estadounidense que tiene marcas como Covergirl, OPI, Rimmel, GHD o Clairol.