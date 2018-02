Kylie Jenner: esto trae la nueva línea de maquillaje inspirada en su hija Stormi

No hay mamá en el mundo que no sienta que su hija es su máxima inspiración y la modelo Kylie Jenner no es la excepción pues tras el nacimiento de la pequeña Stormi anunció al mundo entero la presentación de una increíble colección de maquillaje en su honor.

Así como lo lees, con menos de un mes de nacida ya cuenta con una línea llamada Weather Collection (‘La colección del tiempo’) y de la que hemos podido conocer algunos detalles gracias al Instagram oficial de su famosa madre.

El diseño de la colección cuenta con nubes de tormenta y rayos, que van muy bien con el nombre de la bebé.

¿Qué incluye la colección?

A simple vista se nota que Kylie Jenner le ha dado mucho peso a los labiales en tres tonos principalmente y con acabado mate: Nightfall, Cosmic y Nova.

Además, la afamada modelo de 20 años apuesta por paletas de sombras que combinan vibrantes tonalidades en texturas mate y brillantes, y que ha bautizado con nombres tan inspiradores como ‘Calm before the storm’ (“la calma antes de la tormenta”) y ‘Eye of the Storm’ (“ojo de la tormenta”), referencias al nombre de su pequeña.

En su cuenta de Instagram, Kylie Jenner dijo que su Weather Collection también incluye iluminadores y dúos de sombras glitter para una mirada cautivadora. Además, unos polvos sueltos para fijar el maquillaje.

La nueva colección de maquillaje estará disponible a la venta el próximo 28 de febrero en su tienda online y le demandó mucho trabajo durante los meses que estuvo embarazada.

“Justo después de elegir el nombre de Stormi, su nombre realmente me inspiró. Dediqué mucho tiempo a esta colección y puse muchos detalles en ella”, explicaba la joven empresaria en el vídeo publicado en sus redes sociales.