Kim Kardashian revela su secreto para combatir la psoriasis

En el 2010, Kim Kardashian fue diagnosticada con psoriasis (una afección en la que las células de la piel se acumulan para formar escamas),y por ello ha tomado infinitos tratamientos y cuidados para mejorar su piel . En ese sentido, ella ha revelado a través de su app, lo que usa para que su dermis se vea perfecta.

“Tener psoriasis es algo que ha impactado mi vida desde que me la diagnosticaron en 2010. Después de tenerla desde hace tanto tiempo, he aprendido a aceptarla, pero reconozco que a veces me sigo sintiendo insegura con ella”, reveló la celebrity

Como se sabe, Kim realizó diferentes tratamientos: como una dieta baja en ácidos, tratamientos de cortisona, pero lo mejor que le ha funcionado son las algas.

“Uno de los tratamientos que he empezado a usar, son productos de belleza que tienen algas marinas y los resultados que me han dado han sido muy positivos”, confesó.

De acuerdo al director del Mount Sinai Hospital en Nueva York, Joshua Zeichner, indicó que “las plantas del mar suelen tener excelentes propiedades humectantes, además de las relajantes”. Es así que en el caso de Kim Kardashian, señala que lo usa para manchas rojas o en partes de la piel que están particularmente irritadas.

En el mercado existen diferentes productos a base de algas marinas que puedes conseguir para lucir igual de fabulosa que Kim Kardashian .