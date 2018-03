Josephine Skriver: 6 trucos de belleza de la sensual ángel de Victoria's Secret

Todas las mujeres tenemos secretos de belleza, esos que no dejamos de hacer religiosamente cada noche o al amanecer con la finalidad de vernos aún más hermosas. Esto no escapa a la realidad de los ángeles de Victoria’s Secret y en especial de la modelo Josephine Skriver .

Esta guapa danesa de ojos claros no solo muestra su bien formada figura en las pasarelas luciendo prendas de las colecciones sino que también comparte algunos secretos de belleza presentes en su rutina de maquillaje y aquí te los mostramos para que los pongas en práctica:

1. Usa un Jade roller: este es un rodillo de jade pulido, con dos extremos; uno grande para utilizarlo en toda la cara y el lado pequeño para el área de contorno de ojos. En la mañana, cuando el rostro puede parecer inflamado y un poco cansado, Josephine Skriver aplica uno de sus trucos que consiste en lavar el rostro con agua fresca y usar este producto para desinflamar y mejorar el aspecto de su dermis.

2. Hidratación: para tener una piel como la de la modelo no debes olvidar mantenerla muy cuidada. Su secreto es usar sueros y cremas hidratantes sin falta antes del maquillaje.

3. Usa Base con SPF:Josephine Skriver ama combinar la protección con el maquillaje por lo que recurre a una base ligera que tenga protección solar. Un tip ideal para encontrar el tono adecuado: mezclar dos colores de base, uno oscuro y uno iluminado.

4. Resalta tus ojos: este ángel de Victoria’s Secret tiene una mirada dulce que al maquillar se convierte en imponente, por eso ama resaltar sus cejas con lápiz marrón, y darle a sus ojos un poco de dramatismo con sombras cafés y máscara de pestañas negra. Un tip es que aplica un poco de iluminador en el lagrimal para que luzca aún más genial.

5. Ilumina tu cara: esta es sin duda la clave que tiene Josephine para darle brillo a su rostro. Un poco de iluminador en los pómulos, la nariz y además en el espacio entre esta y el labio superior.

6. No dejar de lado el labial: algo que no puede faltar en la rutina de maquillaje de Josephine Skriver es un buen producto pues ama llevar los labios sanos, hidratados y llenos de color. Uno de sus tips principales es pasar un cepillo de dientes para exfoliar sus labios y aplicar un labial con vitamina E que los resalte y que dure todo el día.

“Realmente me encantan los nuevos labiales cremosos Velvet Matte de Victoria´s Secret, son perfectos. No se mueven, y ha sido muy difícil para mí encontrar un labial que no se mueva”, contó.