Jennifer López lanzará su propia línea de maquillaje

¡Llegó lo que tanto esperabas! La cantante Jennifer López pone su firma en la industria del maquillaje con la colaboración de la marca de cosméticos Inglot. Su línea contará con 70 productos y estará a la venta el 26 abril.

No hay duda, de que la actriz luce siempre impecable y sus looks son los más copiados. A sus 48 años, tiene una piel perfecta y por muchos años ha marcado tendencia en cuanto a make up. Es por ello, que la reina ‘Diva del Bronx’ se prepara para lanzar su primera colección de maquillaje.

“Esta colección creada con Inglot tiene todos los productos que uso en los colores que me gustan”. Tenemos de todo, desde rímel, labiales, pestañas postizas, rubor, sombra y por supuesto bronceadores”, dijo López en un comunicado

Según el medio WWD, la colección entera estará en tonos nude, dorado y brillantes. Los precios serán menos costosos que otras líneas de maquillaje de celebridades. ¿Te animarías a probarlo?